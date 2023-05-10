【灣區新聞】華裔婦墮龐氏騙局被騙200萬 兒子述說母親被騙經過

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦大陪審團起訴一名東灣的華裔男子Derek Chu，他涉嫌和一宗3900萬美元的龐氏騙局有關，涉及100多名受害者，一名受害人的兒子接受本台訪問，指自己母親損失了200多萬。

其中一位受害人的兒子Kingsley表示，該位Derek Chu是自己媽媽30年的朋友，在16至19年間，慫恿自己的母親投資。

Kingsley說：「找我母親，找她投資，跟她說，你給點錢我投資，我就給你一些利息。」

他說利息達11%或18%，對方一開始每個月都有支付紅利，但去到2019年中，對方開始失蹤。

Kingsley說：「找他又找不到，有時聽電話就給藉口，給了藉口後就繼續拖、繼續拖。」

他說對方給予各種的藉口不斷拖，雖然與對方有幾十年的交情，有一定的信任，但自己76歲的母親，最終察覺到有不妥。

他說他母親從事紡織和製衣業，連整幢樓都押走了，得知母親淪為騙徒的目標，感到非常心痛。

Kingsley說：「我見到他的時候覺得很難受，覺得被侵犯一樣，什麼信心希望都失去了。」

他之後聯絡律師麥浩妍，在麥浩妍協助下報案，並同舊金山（三藩市）地檢處、國稅局、聯邦調查局聯絡，當局最終在上星期二拘捕Derek Chu。

在這個騙局中代表約20個受害者的律師麥浩妍（Jaynry Mak）說，受害人主要來自舊金山華埠，亦有拉美裔的苦主。

她說很多華埠的華人都非常信任Derek Chu，當時深信一定會有更多人被騙。

麥浩妍說：「 有苦主想過自殺，另外有受害人心臟病離世，有受害者的女兒本來上大學，但學費交給了Derek投資，之後錢沒了，兩個女兒沒法上大學。」

她又引述Derek Chu和受害人的對話。

麥浩妍說：「我沒有錢的，你再來追我，我就會破產，你一毫子都拿不到，如果你告我，你就真的收不到錢，那陣時我覺得這個人真是離譜，你騙走了別人的錢，你還這樣跟他們說話，還有幾個苦主是應該退休，但現在退休不了，要繼續工作。」

她相信還有很多受害者，希望他們不要害怕，可以報警或者是尋求她的幫助。

麥浩妍說：「要知道不用害怕，他們沒有做錯，最錯都是信錯人。」

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