【灣區新聞】華裔婦墮龐氏騙局被騙200萬 兒子述說母親被騙經過

聯邦大陪審團起訴一名東灣的華裔男子Derek Chu,他涉嫌和一宗3900萬美元的龐氏騙局有關,涉及100多名受害者,一名受害人的兒子接受本台訪問,指自己母親損失了200多萬。

其中一位受害人的兒子Kingsley表示,該位Derek Chu是自己媽媽30年的朋友,在16至19年間,慫恿自己的母親投資。

Kingsley說:「找我母親,找她投資,跟她說,你給點錢我投資,我就給你一些利息。」

他說利息達11%或18%,對方一開始每個月都有支付紅利,但去到2019年中,對方開始失蹤。

Kingsley說:「找他又找不到,有時聽電話就給藉口,給了藉口後就繼續拖、繼續拖。」

他說對方給予各種的藉口不斷拖,雖然與對方有幾十年的交情,有一定的信任,但自己76歲的母親,最終察覺到有不妥。

他說他母親從事紡織和製衣業,連整幢樓都押走了,得知母親淪為騙徒的目標,感到非常心痛。

Kingsley說:「我見到他的時候覺得很難受,覺得被侵犯一樣,什麼信心希望都失去了。」

他之後聯絡律師麥浩妍,在麥浩妍協助下報案,並同舊金山(三藩市)地檢處、國稅局、聯邦調查局聯絡,當局最終在上星期二拘捕Derek Chu。

在這個騙局中代表約20個受害者的律師麥浩妍(Jaynry Mak)說,受害人主要來自舊金山華埠,亦有拉美裔的苦主。

她說很多華埠的華人都非常信任Derek Chu,當時深信一定會有更多人被騙。

麥浩妍說:「 有苦主想過自殺,另外有受害人心臟病離世,有受害者的女兒本來上大學,但學費交給了Derek投資,之後錢沒了,兩個女兒沒法上大學。」

她又引述Derek Chu和受害人的對話。

麥浩妍說:「我沒有錢的,你再來追我,我就會破產,你一毫子都拿不到,如果你告我,你就真的收不到錢,那陣時我覺得這個人真是離譜,你騙走了別人的錢,你還這樣跟他們說話,還有幾個苦主是應該退休,但現在退休不了,要繼續工作。」

她相信還有很多受害者,希望他們不要害怕,可以報警或者是尋求她的幫助。

麥浩妍說:「要知道不用害怕,他們沒有做錯,最錯都是信錯人。」

