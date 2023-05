【KTSF 張擎鳳報導】

東灣奧克蘭(屋崙)教師工會與校區就新勞資合約的談判仍然未能達成共識,因此週三有近3千名教師繼續罷工。

東灣奧克蘭教師工會發動的罷工週二進入第二個星期的第二日,目前新合同仍未有進展,現時談判膠著的部份是其他方面的條件,包括縮小班級規模;更好的課室環境;為學生提供更多的輔導員和心理健康服務;又要求向非洲裔學生提供額外補償;為無家可歸兒童提供房屋;禁止關閉某些學校;教師和校區共同管理學校;並為學生提供交通補助等等。

對於東灣奧克蘭教師工會要求的共同利益目標,奧克蘭校區董事會成員有一半支持,另一半表示這並不屬於工作合同的事項。

目前2023學年剩下不到3個星期,不知雙方是否能夠在學年結束前達成共識。

