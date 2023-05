【灣區新聞】奧克蘭警方與台山同鄉會義工巡邏隊合作 每月一次聯合巡邏華埠（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警方和台山同鄉會的義工巡邏隊合作,將會每月一次聯合巡邏奧克蘭華埠,首次巡邏在週二展開,屋崙華埠社區促進會主席表示,未來可能進一步擴展到一星期一次的聯合巡邏。

週二早上10點起,奧克蘭華埠街上可以看到一群警員和穿著橙色背心的台山社安隊成員一起巡邏,他們亦到訪商戶和店員交流。

一位商舖老闆認為,奧克蘭華埠的治安,其實近幾年來有所進步。

超市老闆馮欣欣說:「但其實為了少少事就上很多新聞,所以給了奧克蘭華埠一個很壞的印象,但其實不是的,說實在,整個灣區、整個東灣,都有這些事發生,只是看上不上新聞而已。」

她又認為,與其他地區相比,沒有一個地方是好像奧克蘭華埠的市民和警方緊密合作,特別是華埠很多條街都有警車。

馮欣欣說:「其他地方沒有的,如果你說很不安全,就像墨西哥區Fruitvale都很不安全,但真是沒有一個社區去和警方聯絡,說我們要多點警車,多點警員駐守華埠。」

屋崙華埠社區促進會(OCIC)主席莊錦鎮(Stewart Chen)說,這次是奧克蘭有史而來第一次,市民和警察共同巡邏,他認為單是市民的巡邏隊能力有限,目擊罪案可以做的不多。

莊錦鎮說:「可是有警察一起巡邏的話,要打911更容易了,或是馬上拘捕犯人變得更容易了,所以兩方都可以配合。」

他說希望可以進一步擴展這個巡邏計劃。

莊錦鎮說:「他們(警員)一般是做自己的職責,我們的巡邏隊就做他們的工作,這次我們是想做一個試點計劃,一個月一次,讓他們雙方一起巡邏,如果成功的話,就變成一個月兩次,一個星期一次,誰知道。」

莊錦鎮表示,台山同鄉會每天有65人巡邏,而同鄉會最多可動員人數就達200人,他希望可以將人數擴展到500人。

