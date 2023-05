【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕一名男子,他涉嫌企圖打劫市內一間銀行,並懷疑與Saratoga市另一宗銀行劫案有關。

聖荷西警方於3月9日接報,指Silver Creek Valley路5600號路段一間銀行發生企圖打劫案,疑犯被指向銀行櫃台職員遞上一張字條,報稱他身上有槍,並要求職員交出款項,不過他在取得現金前逃走。

警方調查後,確認35歲男子David Razzaqui可能涉案,他也涉嫌與2月在Saratoga市發生的另一宗銀行劫案有關。

警方於5月2日持拘捕令,於聖荷西市拘捕Razzaqui,他當時駕駛一輛失竊車輛,疑犯涉嫌觸犯打劫和企圖打劫罪被扣查。

