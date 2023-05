【全國新聞】陪審團裁定特朗普非禮和誹謗罪成立 需向女作家原告賠500萬

【KTSF 張麗月報導】

紐約女作家E. Jean Carroll指控前總統特朗普強姦她,事件衍生的民事誹謗案審結,陪審團週二一致裁定,特朗普強姦罪名不成立,但涉及性暴力的非禮罪,以及誹謗罪名成立,原告人Carroll可獲賠償500萬元。

紐約女作家Carroll指控特朗普在1996年在曼克頓一間百貨公司的更衣室內強姦她,但特朗普否認有其事,特朗普並指控Carroll捏造故事,目的是為了推銷她的新書,Carroll於是指控特朗普誹謗她,提出民事訴訟,要求賠償。

本案六男三女陪審團花了不足三小時退庭商議後,週二一致裁定特朗普強姦罪不成立,但涉及性暴力的非禮騷擾罪,以及誹謗罪名成立,提告人Carroll可獲賠償合共500萬元。

事隔27年後,Carroll才提出訴訟控告特朗普,是因為紐約州去年底通過一項法例,名為《成年人生還者法》,容許受到性襲擊的成年受害人,在該法例生效一年內提出訴訟,而不論案件在何時發生。

現年79歲的原告Carroll,曾在案件審訊的頭三天出庭作證,激動地向陪審團講述,她回憶27年前在曼克頓一間百貨公司碰見特朗普,她當時同意大家一起找禮物,但突然間特朗普帶她入去更衣室,然後向她施襲。

特朗普的律師曾經質問Carroll,為何她忘記當時涉嫌遇襲的確實日期,以及為何她當時沒有大聲呼叫求救,Carroll就說,許多性侵案的受害女人不敢出聲,就是因為她們經常被問到這個問題。

她還說,不論她有沒有大叫,對方都會向她施襲。

特朗普的律師還說,本案提出訴訟是為了錢,以及含有政治動機。

原告律師就強調,特朗普根本不敢親身出庭作證,律師還傳召另外兩名女人作證,這兩名證人也聲稱,被特朗普作出類似的性侵行為。

至於特朗普本人並沒有親自出庭,而是透過錄影作證,特朗普多次聲稱,自己並不認識Carroll,他又指所謂當年發生在百貨公司內的事,根本沒有其事,特朗普也重申,Carroll不符合他的口味。

