【全國新聞】陪審團裁定特朗普非禮和誹謗罪成立 需向女作家原告賠500萬

May 10, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Washington Post / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

紐約女作家E. Jean Carroll指控前總統特朗普強姦她，事件衍生的民事誹謗案審結，陪審團週二一致裁定，特朗普強姦罪名不成立，但涉及性暴力的非禮罪，以及誹謗罪名成立，原告人Carroll可獲賠償500萬元。

紐約女作家Carroll指控特朗普在1996年在曼克頓一間百貨公司的更衣室內強姦她，但特朗普否認有其事，特朗普並指控Carroll捏造故事，目的是為了推銷她的新書，Carroll於是指控特朗普誹謗她，提出民事訴訟，要求賠償。

本案六男三女陪審團花了不足三小時退庭商議後，週二一致裁定特朗普強姦罪不成立，但涉及性暴力的非禮騷擾罪，以及誹謗罪名成立，提告人Carroll可獲賠償合共500萬元。

事隔27年後，Carroll才提出訴訟控告特朗普，是因為紐約州去年底通過一項法例，名為《成年人生還者法》，容許受到性襲擊的成年受害人，在該法例生效一年內提出訴訟，而不論案件在何時發生。

現年79歲的原告Carroll，曾在案件審訊的頭三天出庭作證，激動地向陪審團講述，她回憶27年前在曼克頓一間百貨公司碰見特朗普，她當時同意大家一起找禮物，但突然間特朗普帶她入去更衣室，然後向她施襲。

特朗普的律師曾經質問Carroll，為何她忘記當時涉嫌遇襲的確實日期，以及為何她當時沒有大聲呼叫求救，Carroll就說，許多性侵案的受害女人不敢出聲，就是因為她們經常被問到這個問題。

她還說，不論她有沒有大叫，對方都會向她施襲。

特朗普的律師還說，本案提出訴訟是為了錢，以及含有政治動機。

原告律師就強調，特朗普根本不敢親身出庭作證，律師還傳召另外兩名女人作證，這兩名證人也聲稱，被特朗普作出類似的性侵行為。

至於特朗普本人並沒有親自出庭，而是透過錄影作證，特朗普多次聲稱，自己並不認識Carroll，他又指所謂當年發生在百貨公司內的事，根本沒有其事，特朗普也重申，Carroll不符合他的口味。

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