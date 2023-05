【KTSF】

灣區部份地區氣溫有機會高達華氏90度或以上。

國家氣象局指本週未,灣區沿岸地區最高氣溫會達到華氏70度或以上,至於內陸地區,好像北灣、東灣和南灣,預計氣溫是80度,甚至可能達到90度或以上。

內陸地區將會比正常氣溫高出10至15度,預料週六將會是最熱是一日。

當日東灣Concord的氣溫將會達到90度或以上,而Livemore和聖荷西就會達到89度左右,直到週一氣溫才會開始下降。

