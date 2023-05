【全國新聞】佛州州長簽署法案 禁外國政府與實體在佛州買地買房產

【KTSF 朱慧琪報導】

佛羅里達州議會最近通過三項法案,當中兩項禁止外國政府與實體在佛州買地買房產,以及向專上學院送禮,第三項就要州政府監管部門建立一份外國擁有的違禁apps清單,以保護網絡安全與用戶私隱,州長德桑提斯週一簽署了法案,他表明是要針對中國。

主流媒體報導,德桑提斯簽署的三項法案,其中的SB264「外國利益法案」,禁止向外國政府與實體轉讓農業用地及其他不動產利益,但綠卡持有人及在美國工作的外僑,仍然可以在佛州購買房地產。

法案SB864就禁止佛州州立大學及其員工接受外國大學的禮物,以免外國政府有機會收買及滲透佛州的教育系統。

法案SB258就規定政府監管部門及教育機構,設立外國擁有的違禁應用程序清單,以確保網絡安全及用戶私隱受到保障。

州長德桑提斯指法案要對抗中國,而中國是美國最大的地緣政治威脅。

另一方面,聯邦財政部日前發布一項新的規定,在國家安全審查名單上,增加8個美軍基地或設施,在這些軍事設施附近一百英里範圍內,任何屬於「非例外的」房地產交易,都要受到美國外國投資文員會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。