【全國新聞】佛州州長簽署法案 禁外國政府與實體在佛州買地買房產

May 10, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 朱慧琪報導】

佛羅里達州議會最近通過三項法案，當中兩項禁止外國政府與實體在佛州買地買房產，以及向專上學院送禮，第三項就要州政府監管部門建立一份外國擁有的違禁apps清單，以保護網絡安全與用戶私隱，州長德桑提斯週一簽署了法案，他表明是要針對中國。

主流媒體報導，德桑提斯簽署的三項法案，其中的SB264「外國利益法案」，禁止向外國政府與實體轉讓農業用地及其他不動產利益，但綠卡持有人及在美國工作的外僑，仍然可以在佛州購買房地產。

法案SB864就禁止佛州州立大學及其員工接受外國大學的禮物，以免外國政府有機會收買及滲透佛州的教育系統。

法案SB258就規定政府監管部門及教育機構，設立外國擁有的違禁應用程序清單，以確保網絡安全及用戶私隱受到保障。

州長德桑提斯指法案要對抗中國，而中國是美國最大的地緣政治威脅。

另一方面，聯邦財政部日前發布一項新的規定，在國家安全審查名單上，增加8個美軍基地或設施，在這些軍事設施附近一百英里範圍內，任何屬於「非例外的」房地產交易，都要受到美國外國投資文員會。

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