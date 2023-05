【全國新聞】拜登料驅逐非法移民措施失效將引致混亂

【有線新聞】

美國因應疫情實施驅逐非法移民的第42條法案即將到期失效,總統拜登與墨西哥總統洛佩斯通話,商討對策。拜登承認邊境可能有一段時間混亂,面臨新一輪移民危機。

拜登周二與墨西哥總統洛佩斯通話近一小時,拜登稱對方會配合應對,但預料無可避免有混亂:「我們正盡力而為,情況有待觀察,我們得到墨西哥衷力合作,也正在哥倫比亞和其他地方設辦事處,讓尋求庇護的人可先到當地,但有待觀察,會有一段時間出現混亂。

美國特朗普時期頒布的第42條法案即將到期,第42條允許當局以防止新型肺炎擴散為由,迅速驅逐非法移民,2020年3月起實施,執法部門引用過280萬次。

不過隨著拜登政府公布國家和公共衛生緊急狀態周四結束,法案將在當晚11時59分完成歷史任務,亦同時意味將有大量移民湧入。

失去了第42條這塊「擋箭牌」,當局周五起必須處理非法移民的庇護申請。得州州長阿博特日前形容等同中門大開,會引來大量非法入境者,批評拜登政府的政策將引致災難。

據報已有為數不少的移民到美墨邊境準備闖關,拜登當局除了尋求墨西哥協助阻截部分移民,亦已下令增派1500名士兵到邊境應對。

