【全國新聞】拜登與麥卡錫就聯邦債務上限問題談判仍沒突破

May 10, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與國會眾議長麥卡錫就聯邦債務上限問題週二舉行談判，但沒有突破，而麥卡錫仍然認為，可以避免債務違約危機出現。

就債限問題，拜登週二在白宮與國會眾議長麥卡錫只是舉行大約一小時會談，在會後，麥卡錫對記者說，看不到有任何新的進展，雙方至今就多項議題，包括削減開支方面仍然處於膠著狀態，不過他說，會議將會繼續。

兩黨領袖本星期五將會再次聚合，反映出談判大門仍未關上，他認為有些地方大家可能會有共識。

麥卡錫又說，他反對將債限問題短暫延續至9月30日的建議，他認為雙方仍有大約兩星期時間透過談判達成協議，他希望拜登可以繼續談判，而不是將美國帶到債務違約邊緣上。

站在麥卡錫身邊的參議院少數黨領袖麥康尼也表達出有一線希望，麥康尼說，美國不會也將不會出現債務違約。

其他國會議員的反應也不一，參議院民主黨領袖舒默，與眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries都表示，有好消息也有壞的消息。

拜登就指出，雙方最大的分歧在於，共和黨人堅持要大幅削減開支，但民主黨人極力反對大幅削減福利，以免損害低收入家庭。

拜登說：「眾議長麥卡錫提出異常的建議，主張大幅削減開支，我認為會傷害美國家庭，數以百萬計美國人依靠聯邦醫保Medicare，他們面對失去福利的風險。」

拜登和麥卡錫曾經在三個月前坐下來談過債限問題，但不歡而散，拜登堅持國會無條件提高債限，將削減開支問題放入預算案討論，拜登也要求共和黨人提出他們的預算案版本，以便協商。

眾議院共和黨人已經通過一項權宜性質的法案，同以提高債限為期一年，條件是削減4.5萬億元聯邦開支，在兩黨與府會各不相讓之際，財長耶倫幾天前就警告說，美國最快可能在6月1日用盡現金。

聯邦債務上限在1月時已經突破31.4萬億元，如果國會不採取行動，提高或終止債限，美國就會出現歷來首次的債務違約，後果會很嚴重，可能會拖累全球經濟。

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