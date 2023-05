【全國新聞】大規模槍擊案頻發 白宮再次呼籲共和黨人正視槍管問題

【KTSF 林子皓報導】

德州邊境城鎮布朗斯維爾一架汽車撞向巴士站人群,至少8死10傷,主要是委內瑞拉人,司機被控魯莽駕駛,當局正調查他是否蓄意犯案。另一方面,週六在德州達拉斯郊區購物中心發生大型槍擊案,造成多人死傷,槍手被擊斃,他是使用一把AR-15來福槍,拜登總統再次呼籲國會立法禁止攻擊性武器及高容量子彈匣,白宮週一早上向參議院提交一項更嚴格的槍械管制方案。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「這是個危機,是共和黨拒絕去應對的危機,我們說的是美國小孩的殺手,而國會中的共和黨人卻說,我們對此無能為力。」

白宮發言人再一次在記者會上表示,白宮希望共和黨正視槍枝管理的問題,上週末達拉斯購物中心發生大規模槍擊事件,而白宮表示,這也是自今年年初以來,美國國內發生的第201宗大規模槍擊事件。

Jean-Pierre說:「國會必須應對這危機,週日總統再一次要求國會向他提交一份禁止攻擊性武器與高容量彈夾的法案,以結束對製造商的豁免,要求安全儲存與建立全國性的背景調查,這真的只是常識,這也是美國人民想要的,是大多數美國人民想要的。」

德州執法當局還在調查槍手Mauricio Garcia的做案動機,警方在他的車上找到其他的槍械彈藥,包括幾把手槍和長槍,在德州非常容易買到向AR-15來福槍,和其他類型火力強大的長槍和自動槍械。

買家只有年滿18歲,能通過槍械店家對他的背景檢查,便可以買得到這類槍械,買家也可以在網上訂購,但必須到有聯邦牌照的槍械店取貨,在取貨時也必須接受背景調查。

與此同時,德州州長阿伯特繼續強調,問題不是槍械,而是精神問題,對於德州再次發生大型槍擊案,州長只表示為受害者與家屬祈禱,和州府配合警方的需要。

