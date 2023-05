【全國新聞】德州購物中心槍擊案 受害人包括韓裔夫婦與幼子

【KTSF 朱慧琪報導】

德州購物中心週六發生造成八死七傷的大規模槍擊案,更多槍手和死者的身份資料公開,槍手曾經在一個社交平台上預告開火,而受害人中包括韓裔一家四口。

案發於週六下午,一名槍手持AR步槍在德州Allen市一個Outlet購物中心內開火,造成八人死亡,七人受傷,其後槍手當場被警方擊斃。

死者的身份亦陸續公佈,包括20歲商場保安員Christian LaCour;由印度搬來美國五年的女工程師Aishwarya Thatikonda;一名小學四年級生和一名二年級學生遇害,他們的母親情況仍然危殆;另外一家四口的韓裔美國人死亡。

根據Gofundme網站,35歲的Cindy、37歲的Kyu、與3歲的孩子在案中中槍身亡,6歲的孩子中槍受重傷,剛離開深切治療部。

根據CNN有線新聞網報導,案中33歲的槍手Mauricio Garcia曾在美國陸軍服役了三個月,但沒有完成基本訓練,並因心理健康問題被撤職。

根據德州記錄,槍手是一名保安員,甚至還接受了槍械訓練。

當局亦正在調查一個在俄羅斯社交平台,相信屬於槍手的帳號,當中發佈了槍械、彈藥和射擊練習的相片、他施襲的購物中心的圖片,以及Google地圖顯示該購物中心最繁忙時間的截圖,還有白人至上主義組織的標誌等等,當局目前仍在調查案件。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。