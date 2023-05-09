【全國新聞】德州購物中心槍擊案 受害人包括韓裔夫婦與幼子

【KTSF 朱慧琪報導】

德州購物中心週六發生造成八死七傷的大規模槍擊案，更多槍手和死者的身份資料公開，槍手曾經在一個社交平台上預告開火，而受害人中包括韓裔一家四口。

案發於週六下午，一名槍手持AR步槍在德州Allen市一個Outlet購物中心內開火，造成八人死亡，七人受傷，其後槍手當場被警方擊斃。

死者的身份亦陸續公佈，包括20歲商場保安員Christian LaCour；由印度搬來美國五年的女工程師Aishwarya Thatikonda；一名小學四年級生和一名二年級學生遇害，他們的母親情況仍然危殆；另外一家四口的韓裔美國人死亡。

根據Gofundme網站，35歲的Cindy、37歲的Kyu、與3歲的孩子在案中中槍身亡，6歲的孩子中槍受重傷，剛離開深切治療部。

根據CNN有線新聞網報導，案中33歲的槍手Mauricio Garcia曾在美國陸軍服役了三個月，但沒有完成基本訓練，並因心理健康問題被撤職。

根據德州記錄，槍手是一名保安員，甚至還接受了槍械訓練。

當局亦正在調查一個在俄羅斯社交平台，相信屬於槍手的帳號，當中發佈了槍械、彈藥和射擊練習的相片、他施襲的購物中心的圖片，以及Google地圖顯示該購物中心最繁忙時間的截圖，還有白人至上主義組織的標誌等等，當局目前仍在調查案件。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。