【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區近日接連發生汽車和銀行劫案。

汽車搶劫事件發生在週六,舊金山日落區Taraval街夾20th Ave,在當日下午2點45分當時一名68歲的亞裔男人正坐在車,一名20多歲的匪徒從男事主的車後座搶走他背包,男事主下車,並試圖從匪徒手中奪回背包,但未能成功,其後更被匪徒的汽車拖行。

最後匪徒坐白色4門房車逃離現場,男事主有受傷,但沒有生命危險。

他表示,背包內有現金、駕照和信用卡、護照等。

記者週一到場視察,見到身穿黃色制服的社區大使正在巡邏,當問到此事時,他就透露並不知情。

另一方面,日落區在上週五下午2點40分在Irving街2000區路段有銀行發生劫案,當日一名匪徒在銀行向某人遞上一張紙條取得現金,兩宗案件暫時未有人被捕。

