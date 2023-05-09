【灣區新聞】香港直航機票票價逼近3千 旅遊業者也覺離譜

【KTSF 歐志洲報導】

暑假快到，一些民眾在找機票的時候會發現，飛香港直航機票的票價逼近3千，為什麼會出現這種狀態？民眾可以怎樣應對？來看行內人士怎麼說。

在國泰航空的網站搜查舊金山直飛香港的航班，7月的票價逼近3千，8月票價也是一樣的價錢，而在其他在互聯網上，綜合搜索機票的網站也發現，比較便宜需要轉機的機票也逼近兩千，例如華航經台北飛香港的機票。

有行內人士表示，未曾見過這種情況。

旅遊業者邵旗謙說：「疫情之前，暑假機票兩千已經很貴，但是現在價錢有到3千，甚至4千，我覺得都有點離譜，可能航空公司這幾年沒有生意做，現在物以稀為貴，變成需求量高的時候，價錢也升高了，現在很少看到便宜艙位，少過一千的機票是不可能的，即使是淡季。」

邵旗謙指出，其中原因包括疫情前，國泰、聯合航空一天有兩到三班機，現在還沒有恢復這水平，而新加坡航則還沒有恢復舊金山飛香港的直航，加上解除疫情管控，導致需求大增，航空公司也需要時間恢復疫情前的運力，最早也需要在2024年後期，或是2025年才能夠恢復。

民眾要是能夠等到秋季或明年，情況應該會好轉，除了航空公司的對應措施，今年必須飛香港的民眾，明年可能不需要再去，到時需求應該會減少，票價預料會下跌。

要是非得飛香港的話，則越早買機票越好。

邵旗謙說：「早決定，早買機票最好，千萬不要等到最後一分鐘，不然等到機票更貴，很是搶手的時候，就會更難預訂。」

中國大陸的情況，多數航空公司同樣還沒有恢復疫情前的供應，台灣方面，則因為是飛香港或東南亞的其中一個轉機中心，也同樣面對機票供不應求的情況。

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