【灣區新聞】香港直航機票票價逼近3千 旅遊業者也覺離譜

【KTSF 歐志洲報導】

暑假快到,一些民眾在找機票的時候會發現,飛香港直航機票的票價逼近3千,為什麼會出現這種狀態?民眾可以怎樣應對?來看行內人士怎麼說。

在國泰航空的網站搜查舊金山直飛香港的航班,7月的票價逼近3千,8月票價也是一樣的價錢,而在其他在互聯網上,綜合搜索機票的網站也發現,比較便宜需要轉機的機票也逼近兩千,例如華航經台北飛香港的機票。

有行內人士表示,未曾見過這種情況。

旅遊業者邵旗謙說:「疫情之前,暑假機票兩千已經很貴,但是現在價錢有到3千,甚至4千,我覺得都有點離譜,可能航空公司這幾年沒有生意做,現在物以稀為貴,變成需求量高的時候,價錢也升高了,現在很少看到便宜艙位,少過一千的機票是不可能的,即使是淡季。」

邵旗謙指出,其中原因包括疫情前,國泰、聯合航空一天有兩到三班機,現在還沒有恢復這水平,而新加坡航則還沒有恢復舊金山飛香港的直航,加上解除疫情管控,導致需求大增,航空公司也需要時間恢復疫情前的運力,最早也需要在2024年後期,或是2025年才能夠恢復。

民眾要是能夠等到秋季或明年,情況應該會好轉,除了航空公司的對應措施,今年必須飛香港的民眾,明年可能不需要再去,到時需求應該會減少,票價預料會下跌。

要是非得飛香港的話,則越早買機票越好。

邵旗謙說:「早決定,早買機票最好,千萬不要等到最後一分鐘,不然等到機票更貴,很是搶手的時候,就會更難預訂。」

中國大陸的情況,多數航空公司同樣還沒有恢復疫情前的供應,台灣方面,則因為是飛香港或東南亞的其中一個轉機中心,也同樣面對機票供不應求的情況。

