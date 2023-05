【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)中央公路附近發生謀殺案,一個男人在一棟住宅樓宇裡面刺死,一個60多歲的華裔鄰居,警方拘捕了涉案疑犯。

兇案現場位於Duboce Ave 400號地段,Octavia大道101號公路附近,法醫官辦事處週一向本台證實,女死者是64歲的舊金山居民Mei Ran Hu,當局已經通知了死者的家屬。

警方星期五早上11時接報抵達現場後,發現女事主在住宅樓宇裡面被刺傷,倒臥在地上不省人事,警員及救護員施行急救無效,事主傷重死亡。

後來警員在同一棟樓宇拘捕了41歲男人Jesus Esparza,專責警方調查科的副警察局長Raj Vaswani發推文表示,疑犯是死者的鄰居,警方以謀殺、虐待長者,以及拒捕等控罪拘留他。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。