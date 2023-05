【KTSF】

南灣聖荷西發生汽車撞死行人意外,肇事司機事後不顧而去。

事發於上週五晚上約11時,聖荷西警方接報,在Monterey Road 1900號路段發生交通意外,一名成年男子被撞倒在地上,醫護到場後證實該名男子已經死亡。

警方根據證據,相信死者首先被一輛往Monterey Road南行的汽車撞倒倒地,肇事司機不顧而去,該行人之後可能再被第二輛駛過的汽車輾過。

這是聖荷西今年發生第11宗撞死行人的車禍,警方呼籲目擊案發經過的人同警方聯絡,電話(408) 277-4654。

