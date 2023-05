【KTSF 尹晉豪報導】

Palo Alto一名按摩治療師,因涉嫌性侵客戶而被捕。

Palo Alto警方表示,在4月17日,一名20多歲的女士報案指,她在El Camino Real 855的LaBelle Day Spa & Salon遭到按摩師性侵,經調查後,警方鎖定疑犯為58歲的Cesar Eduardo Castro Moreno。

現時案件已提交給Santa Clara縣地檢處,警方暫時未發現任何其他受害者,市民如有任何資訊,請致電:(650) 329-2413。

