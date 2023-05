【全國新聞】政府僱員工會提訴訟 指聯邦債務上限違反憲法

【KTSF 張麗月報導】

代表全美7.5萬名政府僱員的工會週一提出訴訟,認為聯邦債務上限違反憲法,要求財長耶倫和總統拜登不必理會債限。

訴訟是由「全國政府僱員協會」提出,協會指出,聯邦政府的債務上限不合憲法,6月一旦到期就會變得有約束力,強制政府必須遵守,到時財長必須選擇償還哪個項目。

有分析認為,到時政府會選擇先償還聯邦債券的利息,但訴訟指,根據憲法,國會掌握開支權,總統與財長並無權決定償還的項目,如果行使就是違法憲法的權力分立。

提出訴訟的這個工會,代表全美7.5萬名政府僱員,如果國會到時未能提高債限,他們就會面臨解僱、欠薪和失去福利的風險。

目前的聯邦債務上限在1月時已經突破31.4萬億元,財長耶倫使用各種不同會計手段,去避免美國出現債務違約,但耶倫警告說,美國最快可能在6月1日用盡經費,國會如不及時提高債務上限,到時就會出現歷來首次債務違約,後果會很嚴重。

金融市場對於可能出現債務違約感到越來越焦慮,金融專家更警告說,如果未能及時提高債限,有可能引發全球金融危機。

日前有人建議財政部發行一枚面額一萬億元的特別銀幣,來臨時應付債限,但財長並不贊成這個方法,同時也認為聯儲局未必會接受。

國會方面,眾議院共和黨人通過了一項法案,將債限提高為期一年,條件是要削減聯邦開支4.5萬億元。

參議院民主黨人表明,不會讓該法案通過,拜登總統也堅持,必須無條件提高債限,而開支問題留待預算案解決,他要求共和黨人提出他們版本的預算案。

拜登週二與國會兩黨領袖開會,希望就解決債限問題尋求共識和突破。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。