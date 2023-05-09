【全國新聞】政府僱員工會提訴訟 指聯邦債務上限違反憲法

May 9, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

代表全美7.5萬名政府僱員的工會週一提出訴訟，認為聯邦債務上限違反憲法，要求財長耶倫和總統拜登不必理會債限。

訴訟是由「全國政府僱員協會」提出，協會指出，聯邦政府的債務上限不合憲法，6月一旦到期就會變得有約束力，強制政府必須遵守，到時財長必須選擇償還哪個項目。

有分析認為，到時政府會選擇先償還聯邦債券的利息，但訴訟指，根據憲法，國會掌握開支權，總統與財長並無權決定償還的項目，如果行使就是違法憲法的權力分立。

提出訴訟的這個工會，代表全美7.5萬名政府僱員，如果國會到時未能提高債限，他們就會面臨解僱、欠薪和失去福利的風險。

目前的聯邦債務上限在1月時已經突破31.4萬億元，財長耶倫使用各種不同會計手段，去避免美國出現債務違約，但耶倫警告說，美國最快可能在6月1日用盡經費，國會如不及時提高債務上限，到時就會出現歷來首次債務違約，後果會很嚴重。

金融市場對於可能出現債務違約感到越來越焦慮，金融專家更警告說，如果未能及時提高債限，有可能引發全球金融危機。

日前有人建議財政部發行一枚面額一萬億元的特別銀幣，來臨時應付債限，但財長並不贊成這個方法，同時也認為聯儲局未必會接受。

國會方面，眾議院共和黨人通過了一項法案，將債限提高為期一年，條件是要削減聯邦開支4.5萬億元。

參議院民主黨人表明，不會讓該法案通過，拜登總統也堅持，必須無條件提高債限，而開支問題留待預算案解決，他要求共和黨人提出他們版本的預算案。

拜登週二與國會兩黨領袖開會，希望就解決債限問題尋求共識和突破。

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