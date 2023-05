【全國新聞】加州非裔賠償委員會通過最終版本提案 合資格非裔最多獲賠120萬（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州的非洲裔賠償專案委員會建議州政府向合資格的非洲裔市民支付補償金,當中的細節包括受到種族歧視的合資格非洲裔,每人最多可獲賠償120萬,最終會由州議員決定是否作出賠償和賠償多少。

在明尼蘇達州非洲裔George Floyd被警察跪頸死亡一案後,州議院在2020年成立非洲裔賠償專案委員會,及後委員會一直檢視加州有關奴隸制度和歧視方面的歷史,並探討如何消除大規模監禁等歧視行為,為加州非洲裔居民帶來的影響。

九人組成的委員會,在上星期六一致通過一項最終版本的提案,建議州政府向合資格的非洲裔,支付最多120萬的賠償金,另外亦要州府為非洲裔奴隸及後裔所遭受的人權侵犯和人道罪行,而作出正式道歉。

聯邦眾議員Barbara Lee指,美國政府需要修補非洲裔所面臨過的傷害,她又指補償金是幾百萬美國人遭到拖欠的人權債。

根據提案,每名非洲裔所獲的賠償,將基於他們在加州住了多久,及所受到什麼種類的種族歧視。

以部份非洲裔遭到過份截查和警察針對非洲裔為例,估計每人每年損失約2300元,不論居住了多少年,每名非洲裔都會獲得77,000元。

以一名居住了在加州71年的非裔為例,他們就可能最多獲120萬賠償。

合資格的非洲裔市民,不會在短期內獲得賠償,他們仍需等待立法結果。

委員會需要在7月1日前將提案交給州議會,州議會將會決定是否接納提案,及最終賠償的金額,若州議會通過就會交由州長紐森。

