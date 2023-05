【有線新聞】

得州發生商場槍擊案,最少8死7傷,當中3人情況危殆,槍手被警員擊斃。

數名死者遺體由白布覆蓋,大批民眾疏散到商場外,警員繼續在附近巡邏。當地周六下午3時許,疑犯到位於達拉斯郊區的商場外,下車隨即向附近路人連開多槍,目擊者稱死者包括兒童。

警方指當時一名警員接報到附近處理另一宗案件,聽到槍聲後發現並擊斃槍手,當局正調查案件,目前相信只有一名槍手。

