【科技新聞】台灣19家新創公司在Select USA投資峰會獲佳績（視頻）

來自台灣的19家新創公司,由台灣加速器TAcc+指導之下,在Select USA投資峰會獲得佳績,週五於南灣舉行成果記者會。

週五在Menlo Park的會場,聚集的觀眾每位都是來自台灣的新創團隊人員,有些團隊已經獲得Series A round-A輪融資,其他則是在種子輪-Seed round,這意味著這些新創公司都處於非常初期的階段,能夠在今年美國SelectUSA的投資高峰會名列前茅是一項不容易的創舉。

《SelectUSA選擇美國》投資高峰會是美國聯邦商務部為促進赴美投資的年度活動,台灣歷年都有企業參與這個高峰會。

SelectUSA在近年增加科技業新創項目,台灣更是積極參與,今年有約40個來自台灣的新創公司報名,其中15間公司獲得科技新創產業五個領域排名的前十名,比去年上榜的台灣新創公司增加五名。

而這次參與SelectUSA的新創公司,是受台灣「最新型加速器」Taiwan Accelerator Plus TAcc+ 所指導。

TAcc+創辦人暨執行長王崇智說:「我們是用矽谷的這一套,經過我自己把它整理之後,加入臺灣必須要有的一些元素,把它變成適合台灣的年輕人在創業的時候用的整套的教學。」

王崇智教授曾任矽谷台灣天使群主席,熟知矽谷科技業及美國投資環境,他回到台灣教書後,便與台灣經濟部中小企業處與技術處合作,推出這個新創加速器,仿造矽谷常見幫助新創公司加速成長的組織。

王崇智說:「因為台灣跟矽谷不一樣的是,矽谷講創新創業大家都知道,我們台灣真正在創新創業的人,佔所有工作人口有6%,所以他沒有這種氛圍,所以它必須要有一套訓練的過程,那邊的年輕人才可以趕得上。」

王教授也指出,台灣年輕人創業不缺乏技術及人才,但在接軌國際所需的商務經驗是需要政府的資源來幫助開發,透過TAcc+的架構,就開始看到這些優秀的人才受美國投資者親睞。

週五的餐敘上,也可見這些新創的一分鐘pitch提案。

來看今年有哪些來自台灣的新創團隊獲選SelectUSA前十名。

Silican代表說:「我們做的是奈微米細材料,利用我們的奈微米技術和純化技術,我們希望能夠打入鋰電池產業。」

Ark 720 Solution代表說:「我們現在提出一個新的解方,讓全世界的博物館,減低大概90%的成本,可以把你的物件很快速的原宇宙化,很快的讓大家可以收藏。」

還有更多的醫療科技、軟體、潔淨科技、財經科技等領域的團隊,今年在SelectUSA都榜上有名。

