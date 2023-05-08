【科技新聞】台灣兩新創公司成功接軌環保綠能及軌循環經濟趨勢（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

來自台灣的兩間新創公司，是如何接軌現在環保綠能及軌循環經濟的趨勢。

TSGC鴻躉股份有限公司執行長洪嘉聰說：「我們致力於把太陽能光電板的回收變乾淨，我們以100%的回收率，還有95%的成本降低，還有99%的減排，來改變太陽能板的回收，然後完成它的最後一里路。」

就是這個驚人的數據，低成本、低碳排、100%的回收，讓許多當地政府刮目相看，鴻躉的創辦人及執行長洪嘉聰，本次訪美就決定將企業落地在加州，選擇在Riverside或Kern縣。

執行長也向本台表示，看準加州的原因之一，與加州對綠能及環保的高要求息息相關。

洪嘉聰說：「因為加州是第一個把太陽能板的廢棄物，從有毒廢棄物轉換到Universal Waste通用垃圾，那通用垃圾的話，它就要求你不可以使用任何有可能去危害到環境的東西，所以我們不使用化學，沒有熱、更不用使用水，那我們不會產生空污，而且我們也不會產生水污染，而且我們可以把所有太陽能板的材料完全回收，那這才是最重要的。」

另一個在SelectUSA潔淨科技領域榜上有名的台灣新創公司是配客嘉。

配客嘉國際開發經理鐘雅竹說：「我們是配客嘉，我們專注是透過循環經濟的方式，協助B2B，B2C，還有C2C的企業，可以在他們的供應鏈裡面變得比較環保。」

配客嘉與各種企業配合，提供可追蹤、可重複使用的包裝，例如民眾從網上電商，訂購東西時收到的包裹，往往是以紙盒或塑膠類包裝，配客嘉的包裝不但是以回收的寶特瓶等塑膠製成，與他們配合的企業也推廣民眾將該包裝退還，換取優惠，或是以其他促銷方式達到循環經濟。

配客嘉國際開發經理鐘雅竹也點出，永續經營在世界各地成為品牌、消費者及政府單位一同的目標。

鐘雅竹說：「不管是從政府，到一些民間的企業，或甚至是消費者，他們也開始對於這種比較有環保意識，開始去改變整個的這個品牌，開始導入一些環保的元素，他們會比較願意去支持，同時也會有些法規上面的需求，所以這是我們看到在整個的市場上面一個機會點，同時也是我們希望可以去減少包裝的一個浪費和過度的使用。」

她也提到本次訪美，包括加州、馬里蘭及維珍尼亞州政府，都對配客嘉相當感興趣，因為各州也將繼續推動環保及永續法例。

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