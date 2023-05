【科技新聞】台灣兩新創公司成功接軌環保綠能及軌循環經濟趨勢（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

來自台灣的兩間新創公司,是如何接軌現在環保綠能及軌循環經濟的趨勢。

TSGC鴻躉股份有限公司執行長洪嘉聰說:「我們致力於把太陽能光電板的回收變乾淨,我們以100%的回收率,還有95%的成本降低,還有99%的減排,來改變太陽能板的回收,然後完成它的最後一里路。」

就是這個驚人的數據,低成本、低碳排、100%的回收,讓許多當地政府刮目相看,鴻躉的創辦人及執行長洪嘉聰,本次訪美就決定將企業落地在加州,選擇在Riverside或Kern縣。

執行長也向本台表示,看準加州的原因之一,與加州對綠能及環保的高要求息息相關。

洪嘉聰說:「因為加州是第一個把太陽能板的廢棄物,從有毒廢棄物轉換到Universal Waste通用垃圾,那通用垃圾的話,它就要求你不可以使用任何有可能去危害到環境的東西,所以我們不使用化學,沒有熱、更不用使用水,那我們不會產生空污,而且我們也不會產生水污染,而且我們可以把所有太陽能板的材料完全回收,那這才是最重要的。」

另一個在SelectUSA潔淨科技領域榜上有名的台灣新創公司是配客嘉。

配客嘉國際開發經理鐘雅竹說:「我們是配客嘉,我們專注是透過循環經濟的方式,協助B2B,B2C,還有C2C的企業,可以在他們的供應鏈裡面變得比較環保。」

配客嘉與各種企業配合,提供可追蹤、可重複使用的包裝,例如民眾從網上電商,訂購東西時收到的包裹,往往是以紙盒或塑膠類包裝,配客嘉的包裝不但是以回收的寶特瓶等塑膠製成,與他們配合的企業也推廣民眾將該包裝退還,換取優惠,或是以其他促銷方式達到循環經濟。

配客嘉國際開發經理鐘雅竹也點出,永續經營在世界各地成為品牌、消費者及政府單位一同的目標。

鐘雅竹說:「不管是從政府,到一些民間的企業,或甚至是消費者,他們也開始對於這種比較有環保意識,開始去改變整個的這個品牌,開始導入一些環保的元素,他們會比較願意去支持,同時也會有些法規上面的需求,所以這是我們看到在整個的市場上面一個機會點,同時也是我們希望可以去減少包裝的一個浪費和過度的使用。」

她也提到本次訪美,包括加州、馬里蘭及維珍尼亞州政府,都對配客嘉相當感興趣,因為各州也將繼續推動環保及永續法例。

