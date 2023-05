【有線新聞】

得州邊境城鎮布朗斯維爾一架汽車撞向巴士站人群,至少8死10傷,主要是委內瑞拉人。司機被控魯莽駕駛,當局正調查他是否蓄意犯案。

涉事車輛擋風玻璃碎裂,車身損毀。事發在得州,接近墨西哥邊境的布朗斯維爾一間收留移民的庇護所對開巴士站。

庇護所工作人員指,當地周日早上約8時半,約20多名難民在路邊等巴士前往市中心時,一架私家車衝紅燈後撞向人群,再衝前約60米才停低,死傷者大多是入住庇護所的委內瑞拉人。

多名目擊者協助傷者,並合力制服嘗試逃走的肇事司機,等候警方到場拘捕。

司機事後送院接受治療,警方指他非常不合作,要用指紋核實其身份,又採集其血液樣本,作藥物和酒精檢測。當局暫時未確定司機是否蓄意撞人,他被控魯莽駕駛,當局不排除再追加其他控罪。

