親普京博客遭汽車炸彈襲擊受傷 俄方指疑犯承認按烏克蘭指示

俄羅斯再有支持出兵烏克蘭的作家兼博客遇襲,該博客遭汽車炸彈襲擊受傷,司機死亡。當局拘捕一名疑犯,指他承認代表烏克蘭行事,俄羅斯外交部將矛頭指向烏克蘭及美國。

涉事汽車被炸至翻轉及斷開,旁邊有一個深坑,俄羅斯調查部門指在汽車底部發現爆炸裝置。

當地傳媒報道,親政府的博客普里列平周六到訪烏克蘭東部,回程時汽車在距離莫斯科以東約400公里的一個村莊爆炸,司機當場死亡,普里列平因骨折等損傷留醫,沒有生命危險。

內政部之後發放片段指已拘捕一名疑犯,調查人員指疑犯以遙控方式引爆炸彈,更指他承認按烏克蘭特種部隊指示行事。俄通社報道稱他是烏克蘭人,曾經因暴力搶劫而被定罪。

克里姆林宮指事件仍在調查,俄羅斯外交部就指襲擊是恐怖主義,指責烏克蘭及西方國家,特別是美國策劃襲擊。烏方拒絕證實或否認參與襲擊,有烏克蘭高官反指事件是俄羅斯精心策劃的一場表演。

遇襲的47歲博客普里列平是俄烏戰事爆發以來,第三位遭炸彈襲擊的著名親政府人士,他經常公開支持入侵烏克蘭。俄烏戰事爆發前曾參與烏克蘭東部頓巴斯地區的衝突。

