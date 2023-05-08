【灣區新聞】奧克蘭教師工會與校區合約談判仍未達共識 週一繼續罷工

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奧克蘭（屋崙）教師工會的罷工持續，教師工會指和校區談判期間見不到對方的誠意，合約談判仍未達成共識。

據了解東灣奧克蘭教師工會與校區在薪金方面已達成共識，校區會加薪22%，給一筆過5千元獎金和補發工資，開支將增加7千萬元。

現時談判膠著的部分是其他方面的條件，包括縮小班級規模；更好的課室環境；為學生提供更多的輔導員和心理健康服務；又要求向非洲裔學生提供額外補償；為無家可歸兒童提供房屋；禁止關閉某些學校；並為學生提供交通補助等等。

奧克蘭校區表示，當中一些部分屬社會問題，非單憑校區可以解決，需要地方和州政府合作應對，因此談判團隊未獲授權就這些事項談判。

奧克蘭教師工會的代表說，他們正在等待校區教育委員會，授權奧克蘭校區與他們討論這些條件。

由於雙方週日晚仍未能就合約達成共識，工會教師週一繼續罷工。

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