【灣區新聞】奧克蘭持續出現大規模非法飆車 為商戶帶來困擾

May 8, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣奧克蘭（屋崙）持續出現大規模非法飆車，為附近商戶帶來困擾。

事發地點在奧克蘭市內Alameda縣法院及Lake Merritt附近區域，週五晚間10點多，有群眾聚集觀看非法飆車，還有車輛起火燃燒、放煙火等失控場面，奧克蘭警方事後到場維持秩序。

還有其他非法飆車發生在San Pablo夾Merchant街及Oak夾10街，有附近業者就表示，因為感動害怕，需要提早打烊。

奧克蘭市長盛桃對此也表示，已經與縣警單位配合，並致力改善市內環境，嚇阻非法飆車持續在市內發生。

奧克蘭警方從星期五起，已在社交媒體呼籲民眾，在本週末參加Cinco de Mayo墨西哥5月節慶祝活動時要負責任，不要參與非法飆車活動，否則車輛會被拖走。

警方在去年的5月節一場非法飆車活動，拖走了60部車，逮捕兩人。

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