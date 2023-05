【灣區新聞】奧克蘭持續出現大規模非法飆車 為商戶帶來困擾

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)持續出現大規模非法飆車,為附近商戶帶來困擾。

事發地點在奧克蘭市內Alameda縣法院及Lake Merritt附近區域,週五晚間10點多,有群眾聚集觀看非法飆車,還有車輛起火燃燒、放煙火等失控場面,奧克蘭警方事後到場維持秩序。

還有其他非法飆車發生在San Pablo夾Merchant街及Oak夾10街,有附近業者就表示,因為感動害怕,需要提早打烊。

奧克蘭市長盛桃對此也表示,已經與縣警單位配合,並致力改善市內環境,嚇阻非法飆車持續在市內發生。

奧克蘭警方從星期五起,已在社交媒體呼籲民眾,在本週末參加Cinco de Mayo墨西哥5月節慶祝活動時要負責任,不要參與非法飆車活動,否則車輛會被拖走。

警方在去年的5月節一場非法飆車活動,拖走了60部車,逮捕兩人。

