舊金山(三藩市)Muni公車的一個車站外,上週五下午4點多發生槍擊案,導致一人受傷。

舊金山警方表示,上週五下午4點剛過就接報指,位於Van Ness街夾Market街的Van Ness Muni車站外發生槍擊案,導致該車站的東南出口暫時關閉,但車站則照常提供服務,不影響Muni輕軌列車的運行。

舊金山交通局也在推特上提醒乘客,並發布警方在場調查的照片。

警方調查小組正就案件調查中,尚未公布更多詳情,目前傷者傷勢未明,警方也尚未逮捕任何人。

