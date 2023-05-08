【國際新聞】查理斯三世正式登基 多國政要觀禮

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英王查理斯三世加冕儀式在倫敦西敏寺舉行，首次邀請基督教以外的不同信仰代表參與，展現多元文化，多國政要到場觀禮，中國國家主席習近平致賀電。

查理斯三世徐徐步入西敏寺，孫兒喬治王子擔任榮譽四騎士，王室成員及國內外貴賓共約2200人出席。王儲威廉王子一家獲安排在最前面列席，脫離王室的哈里王子則在第三排。

坎特伯雷大主教韋爾比等主持儀式，宣告查理斯為國家元首，指示會眾致敬。

韋爾比又主讀誓詞及監誓，查理斯手按聖經，宣誓維護法律、國教，並首次加入捍衛宗教自由誓言。他說：「我承諾這一切，我在這裡所承諾的，皆會履行信守，願上帝助我。」

他又罕有公開禱告：「慈悲憐憫的上帝，祢的兒子非以役人、乃役於人，求賜恩典讓我侍奉祢時得享完全自由，並在那自由中認識祢的真理，恩賜我成為祢所有孩子的福蔭，不論信仰，一起發現和善的途徑，由主耶穌基督引領上和平之路，阿門。」

韋爾比為查理斯恩膏，用秘製聖油以十字架形式塗抹其手、胸及頭部，四周放置屏風遮擋群眾視線。

查理斯獲授予代表宗教和道德權威的王球、加冕戒指、分別象徵權力、正義和憐憫的權杖等後，大主教為查理斯三世戴上聖愛德華王冠，西敏寺號角奏響兩分鐘。

查理斯其後移步王座登基，威廉王子等跪拜致敬。

王后卡米拉以同樣方式受膏、加冕及登基，儀式較簡約、不用宣誓，加冕時戴上查理斯三世的曾祖母瑪麗王后的后冠。

英國多位前首相還有各國政要到場觀禮，包括國家副主席韓正。

中國國家主席習近平則聯同夫人彭麗媛發賀電，他們指出世界正經歷深刻複雜變化，國際社會面臨許多前所未有的挑戰，中英兩國應以長遠戰略眼光，共同推動和平、發展、合作，共贏歷史潮流，願同英方一道努力增進友好、擴大互利合作，以穩定互惠關係造福兩國以至世界。

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