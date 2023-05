【國際新聞】查理斯三世正式登基 多國政要觀禮

【有線新聞】

英王查理斯三世加冕儀式在倫敦西敏寺舉行,首次邀請基督教以外的不同信仰代表參與,展現多元文化,多國政要到場觀禮,中國國家主席習近平致賀電。

查理斯三世徐徐步入西敏寺,孫兒喬治王子擔任榮譽四騎士,王室成員及國內外貴賓共約2200人出席。王儲威廉王子一家獲安排在最前面列席,脫離王室的哈里王子則在第三排。

坎特伯雷大主教韋爾比等主持儀式,宣告查理斯為國家元首,指示會眾致敬。

韋爾比又主讀誓詞及監誓,查理斯手按聖經,宣誓維護法律、國教,並首次加入捍衛宗教自由誓言。他說:「我承諾這一切,我在這裡所承諾的,皆會履行信守,願上帝助我。」

他又罕有公開禱告:「慈悲憐憫的上帝,祢的兒子非以役人、乃役於人,求賜恩典讓我侍奉祢時得享完全自由,並在那自由中認識祢的真理,恩賜我成為祢所有孩子的福蔭,不論信仰,一起發現和善的途徑,由主耶穌基督引領上和平之路,阿門。」

韋爾比為查理斯恩膏,用秘製聖油以十字架形式塗抹其手、胸及頭部,四周放置屏風遮擋群眾視線。

查理斯獲授予代表宗教和道德權威的王球、加冕戒指、分別象徵權力、正義和憐憫的權杖等後,大主教為查理斯三世戴上聖愛德華王冠,西敏寺號角奏響兩分鐘。

查理斯其後移步王座登基,威廉王子等跪拜致敬。

王后卡米拉以同樣方式受膏、加冕及登基,儀式較簡約、不用宣誓,加冕時戴上查理斯三世的曾祖母瑪麗王后的后冠。

英國多位前首相還有各國政要到場觀禮,包括國家副主席韓正。

中國國家主席習近平則聯同夫人彭麗媛發賀電,他們指出世界正經歷深刻複雜變化,國際社會面臨許多前所未有的挑戰,中英兩國應以長遠戰略眼光,共同推動和平、發展、合作,共贏歷史潮流,願同英方一道努力增進友好、擴大互利合作,以穩定互惠關係造福兩國以至世界。

