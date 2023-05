【有線新聞】

日本東京都足立區一個車站,裝有液體的咖啡罐爆炸,一名女子受傷,警方拘捕一名中國籍男子。

大批消防趕到並封鎖現場,西新井站自助售票機附近,周一下午傳出爆炸聲,地上留下變形的咖啡罐,一名20多歲女子臉部和下半身燒傷。

警方翻查閉路電視,拘捕一名年約40歲的中國籍男子,指他在現場放下涉案咖啡罐,幾分鐘後爆炸。

疑犯供稱罐內有清潔劑,並非故意製造爆炸。

