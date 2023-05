【有線新聞】

菲律賓警方聯同多個部門,日前營救包括香港人等逾千名東南亞及本地販運人口受害人。

當地警方相信,獲救的人被迫參與網絡詐騙,主要包括300多名中國人,其中有一名香港人及兩名台灣人,另外有400多名越南人、過百個印尼人及過百個本地人。海外人蛇陸續登記身份後,可能會遞解出境。

警方指周四晚採取行動,突擊搜查馬巴拉卡特市一處地點,會繼續加強與各部門合作,確保把販運人口的主犯繩之於法,終結這種不人道的所為。

