【娛樂新聞】呂爵安也AI！勢要跳出舒適圈 新歌〈ChatMrE〉挑戰Band Sound

近期AI程式十分流行,這觸發了Edan演繹〈ChatMrE〉這首新作。Edan道:「〈ChatMrE〉靈感嚟自ChatGPT呢期好興嘅AI程式,而AI呢個Concept係黃偉文諗出嚟,當初Wyman同我講時,我都覺得好正、好鍾意,因為自己對於AI、科技都幾感興趣,可能因為細個睇好多動漫係有關於未來世界,覺得未來世界可以發展得好犀利好先進,而今次份詞就係寫AI學習能力好快,又太聰明,做某啲工作,會快過人好多,有啲工種可能會被取代,係一個好有趣嘅課題。」AI題材,配合Band Sound風格,成就了〈ChatMrE〉的出現,Edan續道:「喺眾多Demo中,突然聽到呢首,即刻好鍾意,因為係一首好好聽好高Energy,會令人好High,一路聽,會想跟住一路揈嘅歌,自己都好鍾意呢類型音樂。」

過去Edan以情歌、慢歌為主,今次推出〈ChatMrE〉作出新嘗試,他直言有份不安全感,Edan解釋道:「相信大家都冇諗過我會出首咁嘅歌,其實除咗首歌好聽之外,都想自己歌單有多啲唔同類型嘅歌,有機會開Show都可以唱一啲令到大家好High嘅歌,加上今年想做多啲唔同新嘗試,所以鼓起勇氣揀呢隻歌。之前仲問花姐得唔得,係咪應該做呢隻,對〈ChatMrE〉係有唔安全嘅感覺,有擔心過,甚至拍MV都懷疑自己做唔做到啲彈結他或者Band友嘅台風、感覺,今次跳出了Comfort Zone,但今日拍落感覺都幾好。」

除了擔心曲風會否令樂迷受落,另一擔心是演繹方面,Edan道:「〈ChatMrE〉都幾難唱,某啲位好高音,花咗唔少時間錄音,特別去搵個Tone。平時唱慢歌,會用好多感情去唱,今次開頭試似讀書,冇嗰種型型地、庸懶嘅感覺,結果要嘗試一段時間先有而家呢個Version。演繹上另一個挑戰係點樣令到首歌有力,之前有試過好嗌咁去唱,又發覺太嗌唔好聽,結果第一日錄完返去聽發覺唔得,第二日就砍掉重練,過程中都試過好幾次推翻自己嘅演繹再試新嘢,唔同日子嘅唱法風格都好唔同,所以係幾大挑戰。」Edan自己也想像不到出來會是怎樣的效果,他只希望大家會喜歡這次新嘗試。

難得遇上AI主題的作品,Edan今次在MV上由形象到畫面上都充滿科幻感,除了身上的Gear例如頭盔、服飾外,臉上的銀珠等,都帶著超現實的感覺,Edan說:「今次好滿足到我嘅諗法,就連傷妝都試埋,係搞最多花臣嘅一次,拍都幾過癮,同埋我有啲傷疤都幾有型。」向來畏高的Edan,這次在MV中要吊威吔,但他說:「唔驚!因為都唔係第一次,同埋都feel到個力會承托到,反而踩旅遊巴頂牙煙少少。」

