寶馬汽車(BMW)向大約9萬名車主發出警告說,由2000年至2003年期間,有多種舊款汽車要回收,因為這些汽車的安全氣袋不安全,可能會危害司機和乘客。

涉及的安全氣袋由日本Takata製造,由於安全氣袋裡面含有硝酸銨(Ammonium Nitrate),因此如果汽車長時間暴露在高溫時,這種化學品會變質惡化,可以發生爆炸,並彈出碎片,足以弄傷或危害司機和乘客的安全。

BMW寶馬汽車涉及回收的車款分別是:

1) 2000-2006年,3系列

2) 2000-2003年,5系列

3) 2000-2004年,X5系列

