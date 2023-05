【KTSF】

加州的非洲裔賠償專案委員會投票通過一個提案,建議向每個合資格的非洲裔市民支付最多120萬的補償金。

9人的委員會週六在奧克蘭開會,投票通過向加州州府建議,向每位合資格的非洲裔派發多達120萬元,除了賠償金,提案亦要求州府向非洲裔市民作出正式道歉。

聯邦眾議員Barbara Lee指,賠償金不單是道德正確,亦有助解決長期的種族歧視和不公。

目前通過的只是委員會向州議會提交的建議,最終會由州議員決定是否作出賠償和賠償多少。

