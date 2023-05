【財經新聞】美國失業率跌至3.4% 創下54年來新低

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,4月份的就業市場依然強勁,全國失業率跌至3.4%,創下54年來新低。

勞工部週五公佈的數據指出,非農業新增職位數目4月份增加了25.3萬份,高過市場預期和3月份的數字,其中在教育和醫療健保業增加得最多職位,共創造7萬7千份工作,其次是商業服務、休閒和款待行業,也是自疫情以來就業機會反彈得最多的行業。

此外,建造業和製造業也在4月份增加了過萬份工作。

數據顯示,4月份已經是連續13個月有職位增長,單在過去6個月,就平均增加29萬份工作。

全國失業率出乎意外降至3.4%,創下54年來新低,也低過市場預期的3.6%。

工人平均時薪比一年前同期上升4.4%,就高過市場預期。

有經濟專家指出,雖然科技業近期頻頻傳出裁員消息,但整體的勞工市場依然熾熱和緊張,週五發表的強勁就業數據,降低對「即將出現經濟衰退」的預期,但也減低可能在第三季減息的機會,從而令聯儲局有可能會再次考慮評估暫停加息的計劃。

