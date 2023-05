【KTSF】

週四晚一名15歲的少年在舊金山(三藩市)Western Addition區中槍身亡。

舊金山警方表示,警員在週四晚7點19分左右接報,趕到Eddy街1800號路段,到達現場後,警員找到了一名15歲的男生,身上有明顯的槍傷,男生其後被送往附近醫院,最後不治。

警方表示,目前尚未逮捕任何人,任何有相關信息的市民,可撥打熱線(415) 575-4444。

