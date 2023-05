【灣區新聞】加州新法案容許流動藥房提供受規管藥物治療類鴉片藥物成癮

【KTSF】

代表舊金山(三藩市)的州眾議員楊馳馬(Matt Haney)週五宣佈一項法案,容許流動藥房提供現時受規管的藥物,用作治療類鴉片藥物成癮,舊金山市長布里德表示,這個法案有助應對舊金山的芬太尼危機。

根據現有加州法例,持有牌照的藥房可以流動運作,到偏遠地區或不同的地點提供各種藥物及初步急救服務,但就不能提供受管制的藥物,以減低成癮風險。

由州眾議員楊馳馬在2月提出的AB663法案,將會容許流動藥房提供經FDA批准的三級、四級和五級管制藥物,例如是丁丙諾啡的Buprenorphine,而丁丙諾啡能有效治療類鴉片藥物成癮,減低四到五成的死亡率。

楊馳馬表示,AB633法案有助減低過量吸食毒品致死,又指打擊芬太尼危機事態的首要目標。

楊馳馬說:「真相是某些最脆弱的人,例如是藥物成癮和有精神問題的人,不會搭巴士到醫院,我們需要去到他們所在的地方。」

他說打擊毒品需要多管齊下,包括州長紐森最近派遣國民警衛隊到舊金山協助掃毒,以及提供治療。

楊馳馬說:「芬太尼實在太容易取得,芬太尼正殺害舊金山人民,我們要用盡所有辦法應對這個危機,憑州府和本地執法部門的幫助,阻止芬太尼流入市內,還要確保沉迷於這些致命毒品的人能獲得幫助和治療。」

舊金山市長布里德就感激楊馳馬,表示這個法案可以幫助舊金山應對芬太尼危機及拯救生命。

布里德說:「一些我曾經親自幫助的人,他們今天已因毒品成癮而不在了,他們過量吸食類鴉片,特別是芬太尼,芬太尼問題比任何毒品嚴重。」

法案在眾議院的小組委員會一致通過下一步會送交州眾議院審議。

