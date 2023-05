【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區週四早上發生劫車案,一名亞裔男子在自家車庫被人持槍劫車。

事發在5月4日清晨5點20分左右,舊金山列治文區的警局接報到3 Ave 600號路段,警員到場後,見到一名43歲的男性受害人,他指有兩名30多歲身份不明的拉美裔男人,進入他正開著的車庫,並揮舞手槍。

受害人當時正坐在車庫的車內,疑犯們在翻遍受害人身上財物後,然後就駕駛受害人的車輛逃離現場,受害人並沒有受傷。

警方表示,事件中未有人被捕,任何人如有相關訊息,可以撥打(415) 575-4444。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。