【灣區新聞】奧克蘭近3千教師續罷工 合約談判未有共識

東灣奧克蘭(屋崙)教師工會與校區就新勞資合約的談判取得進展,但仍然未能達成共識,因此週五有近3千名教師繼續罷工,影響大約3.5萬名學生。

東灣奧克蘭教師工會與校區在薪金方面達成共識,校區會加薪22%,給一筆過5千元獎金和補發工資,開支將增加7千萬元,而教師的最低年薪將會升到6萬3千元。

但在其他方面的福利,雙方仍然未能達成共識,教師工會還要求縮小班級規模;更好的課室環境;並且為學生提供更多的輔導員和心理健康服務;又要求向非洲裔學生提供額外補償;為無家可歸兒童提供住屋;禁止關閉某些學校,並為學生提供交通補助。

對此,奧克蘭校區表示,他們的經費負擔不起這些額外的支出,並且認為這些不屬於校區的管轄範圍。

奧克蘭教師工會的代表說,他們正在等待學校董事會,授權奧克蘭校區與他們討論其他福利的權利,並且為了學生的未來,他們會爭取到底。

奧克蘭教師工會代表Tim Douglas說:「我們了解這些承諾,涉及跟奧克蘭市府的合作,因此我們致力於進一步要求政府履行這些承諾,以支持所有的學生和社區。」

他亦表示,受罷工影響的學生及其家庭,都支持教師工會的抗議活動。

