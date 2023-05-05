【灣區新聞】奧克蘭近3千教師續罷工 合約談判未有共識

【KTSF 張擎鳳報導】

東灣奧克蘭（屋崙）教師工會與校區就新勞資合約的談判取得進展，但仍然未能達成共識，因此週五有近3千名教師繼續罷工，影響大約3.5萬名學生。

東灣奧克蘭教師工會與校區在薪金方面達成共識，校區會加薪22%，給一筆過5千元獎金和補發工資，開支將增加7千萬元，而教師的最低年薪將會升到6萬3千元。

但在其他方面的福利，雙方仍然未能達成共識，教師工會還要求縮小班級規模；更好的課室環境；並且為學生提供更多的輔導員和心理健康服務；又要求向非洲裔學生提供額外補償；為無家可歸兒童提供住屋；禁止關閉某些學校，並為學生提供交通補助。

對此，奧克蘭校區表示，他們的經費負擔不起這些額外的支出，並且認為這些不屬於校區的管轄範圍。

奧克蘭教師工會的代表說，他們正在等待學校董事會，授權奧克蘭校區與他們討論其他福利的權利，並且為了學生的未來，他們會爭取到底。

奧克蘭教師工會代表Tim Douglas說：「我們了解這些承諾，涉及跟奧克蘭市府的合作，因此我們致力於進一步要求政府履行這些承諾，以支持所有的學生和社區。」

他亦表示，受罷工影響的學生及其家庭，都支持教師工會的抗議活動。

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