【KTSF】

Google首次推出可折疊智能手機Pixel Fold。

這家科技巨頭Google,在Twitter和YouTube發佈視頻,展示新產品Pixel Fold。

手機有一個垂直的連接位,打開後會顯示類似平板電腦的屏幕。

Google尚未公佈產品的規格,可能會在下星期舉辦的年度開發者大會時公開更多細節。

外界亦預期,Google將於開發者大會上,發佈一款低價的新Pixel手機,同時亦會推出最新的Android操作系統,和改良過的AI人工智能Bard Chat Bot。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。