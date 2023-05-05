【全國新聞】眾院委員會將調查Temu, SHEIN有否利用新疆強迫勞工

May 5, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

國會眾議院屬下美國對中共戰略競爭特別委員會，將調查中資電商平台Temu及中國網購服飾平台SHEIN，是否利用新疆強迫勞工。

國會眾議院美國對中共戰略競爭特別委員會主席Mike Gallagher說：「昨天（4日）我與副主席Raja Krishnamoorthi發送監察信函，致兩間在美國從事許多交易的中國企業SHEIN及Temu。」

Gallagher公佈已向SHEIN及Temu發出國會監察信函，要求兩間中資企業提出證據，證明沒有產品來自新疆，或使用強迫勞動，並回答特別委員會提出的一系列問題，包括產品來源及控管機制。

國會在2021年通過《防止維吾爾人強迫勞動法》，規定禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業提供明確證據，證明它們的供應鏈裡面無強迫勞動。

但根據彭博社去年11月的報導，SHEIN疑似使用的新疆棉來自維吾爾人強迫勞動，產品還持續輸入美國。

Gallagher指，透過稱之為「De Minimis」的豁免條例，價值低於800元的進口產品輸入美國是不需經過海關檢驗，也不課稅，而以低價服飾竄紅的SHEIN，就透過這個條例持續輸入產品。

Gallagher認為，De Minimis豁免條款，不應被外國企業用作為越過人權法例及稅金的漏洞，但SHEIN及Temu卻透過這個豁免條例，以超低價打入美國市場，破壞公平競爭。

Shein已成為美國最大的快時尚服飾平台，超越歐洲的H＆M及Zara，Temu的手機軟件，在美國的下載量則是名列前茅。

美國對中共戰略競爭特別委員會也在日前向Adidas及Nike發出類似監察信函，調查該運動品牌是否使用來自新疆或使用強迫勞動所生產的產品。

該特別委員會要求這些企業在5月16日前提供答案，並保留傳召權。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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