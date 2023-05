【全國新聞】國務院呼籲美國國民重新考慮前往中國 當中包括香港澳門（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

國務院早前表示,由於中國任意執行當地法律,國務院呼籲美國國民重新考慮前往中國,當中包括香港和澳門。

國務院表示,在中國,包括香港和澳門旅行或居住的美國公民,可能在無法獲得美國領事服務,或在沒有正當法律程序的情況下被長期拘留。

國務院又指,中國政府對旅行或離開中國的人會實施限制,或所謂的出境禁令,此外,當局表示,中國不承認雙重國籍,美國的華裔公民在中國,可能會受到額外的審查和騷擾。

當局又提到,自2020年6月30日香港實施國安法以來,中國在香港可以單方面任意行使警察權力,而參加示威或任何其他被當局解釋為構成分裂國家、顛覆、恐怖主義或勾結外國行為的活動,都可能會導致刑事指控,所以強烈警告美國公民注意周圍環境,並避免示威,和保持低調。

有分析指出,中國最近更新《反間諜法》,令到中共政府更容易羅織罪名,而對本國人及外僑採取拘留、限制出境或起訴行動,外僑或外資公司因此成為中共「人質外交」的受害者。

本台就事件曾聯繫香港駐舊金山(三藩市)經濟貿易辦事處,但就未有回覆。

