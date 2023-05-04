【全國新聞】國務院呼籲美國國民重新考慮前往中國 當中包括香港澳門（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

國務院早前表示，由於中國任意執行當地法律，國務院呼籲美國國民重新考慮前往中國，當中包括香港和澳門。

國務院在3月時表示，由於中國當地法律的執行方式，國務院呼籲美國公民重新考慮前往中華人民共和國旅行，當中包括香港和澳門特別行政區。

國務院表示，在中國，包括香港和澳門旅行或居住的美國公民，可能在無法獲得美國領事服務，或在沒有正當法律程序的情況下被長期拘留。

國務院又指，中國政府對旅行或離開中國的人會實施限制，或所謂的出境禁令，此外，當局表示，中國不承認雙重國籍，美國的華裔公民在中國，可能會受到額外的審查和騷擾。

當局又提到，自2020年6月30日香港實施國安法以來，中國在香港可以單方面任意行使警察權力，而參加示威或任何其他被當局解釋為構成分裂國家、顛覆、恐怖主義或勾結外國行為的活動，都可能會導致刑事指控，所以強烈警告美國公民注意周圍環境，並避免示威，和保持低調。

有分析指出，中國最近更新《反間諜法》，令到中共政府更容易羅織罪名，而對本國人及外僑採取拘留、限制出境或起訴行動，外僑或外資公司因此成為中共「人質外交」的受害者。

本台就事件曾聯繫香港駐舊金山（三藩市）經濟貿易辦事處，但就未有回覆。

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