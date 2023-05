【全國新聞】涉嫌在德州槍殺5人嫌犯落網

【KTSF 張擎鳳報導】

經過長達數天的追捕後,涉嫌於上個星期五,在德克薩斯州Cleveland市殺害5人的男子在週二晚被捕,德州當局說嫌疑人在距離槍擊案發現場只有幾英里的一所房子裡被捕,警方還逮捕了其他涉嫌幫助Francisco Oropessa逃亡的人。

San Jacinto縣地區檢察官Todd Dillon說:「這是一宗兇殘的謀殺案,無法形容的悲劇,但Oropesa先生將被追究責任。」

警方是根據線報,在週二下午在當地Conroe鎮一間屋將疑兇Oropesa拘捕。

該處距離案發地點的Cleverand鎮20英里,警方說,找到疑兇時,他躲藏於衣櫥內的一些衣物下面,他被控5項一級謀殺罪,法官定下保釋金是500萬元。

疑兇名義上的妻子Divimara Lamar Nava,就因為聲稱不知道疑兇下落,但涉嫌為疑兇安排藏身之所,也在週二被捕,目前面對妨礙司法。

Dillon說:「我們認為Nava所做的是,為他提供物品、援助和鼓勵、食物、衣服,並安排前往這所房子的交通工具。」

警方沒有透露提供線索的人是誰,只是說收到200多條線索,德州與聯邦一共懸紅8萬元捉拿疑兇歸案。

FBI特警Jimmy Paul說:「我們想感謝那個有勇氣和打電話給警方,並且舉報嫌疑人位置的人。」

警方還拘捕了幾個人,當中一個是疑兇的朋友,他目前被控非法藏有大麻,但消息指,當局會加控他妨礙警方拘捕疑兇。

墨西哥籍的疑兇Oropesa在上週五晚上,因為不滿鄰居Wilson Garcia要求他到遠一些地方燒槍,而涉嫌帶醉上門槍殺鄰居5人,死者有Garcia的妻子及9歲大兒子,以及三個賓客,當中兩個婦女為保護Garcia 的剛滿月的嬰兒及3歲女兒而遭到槍殺。

他們來自洪都拉斯,當中除了Garcia的妻子之外,其餘4名死者的遺體將運回洪都拉斯安葬。

Dillon說:「我希望能夠對著那家人,坦誠說,我們最終伸張了正義。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。