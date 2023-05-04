【國際新聞】塞爾維亞13歲男生到小學開槍 9人死亡

May 4, 2023 新聞, 國際新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

塞爾維亞首都貝爾格萊德一所出名的小學發生大規模槍擊案，造成多人死傷，槍手是一名七年級的13歲男學生，他做案之後向警方自首，案件的動機未明，事件令塞爾維亞全國震驚。

案發於週三早上貝爾格萊德一所小學，剛剛開始上課時，一名13歲男學生持有一把9毫米手槍和一把小口徑手槍，先後在兩間教室開火，導致7名女學生、1名男學生和1名保安身亡，當中一名女學生是法國人，另外有6名學生和1名教師受傷，要送院留醫。

醫院透露，傷者中有4人剛做完手術，送入深切治療部，情況穩定，其中一名男生傷勢十分嚴重，胸部、頸部及脊椎都中槍。

槍手在槍擊事件發生後親自報警自首。

警方表示，槍手從家中的保險箱拿走了他父親的兩把槍和彈藥，並帶了4個自製燃燒彈到學校行兇。

警方指，該名簡稱K.K.的少年學生，事前有周詳的行兇計劃，有一張目標名單，並畫好校園草圖。

Belgrade市警察局長Veselin Milic說：「據現有證據，男孩KK已經規劃了一段時間，動機尚未查明，他沒有透露，他選擇5月3號做案，乃因他班上第一堂是歷史課，而教室靠近學校大門。」

這名貝爾格萊德警察首長透露，KK以進入學校立即從袋中拿出槍，射擊保安員，接著進入一間教室擊斃3個同學，再沿著大廳前往歷史課教室，途中更換了一個彈夾，然後一到了歷史課教室就在門口，向教師及同學開火。

隨後去到操場，從槍中拿出彈夾，拋落樓梯間，然後打電話給警方來將他拘捕。

警方也透露，KK手繪的行事掃描圖，似是從電子遊戲或恐怖電影中取材，並列出優先目標及四個教室次序。

槍擊案發生後，民眾紛紛到案發校園送花及點燃蠟燭哀悼。

家長Milan Milosevic說，自己的女兒當時同槍手面對面，但槍手轉身向另一方向開槍，這位家長也表示，其中一個遇害同學，原本安排在5月6號慶祝生日，邀請所有其他同學參加，但現在很遺憾不能舉行了。

另一位遇害同學的祖母到場哀悼，她說孫女Ana剛從希臘回來，返回學校值日竟然遇上殺身之禍。

教師Marija Mandic說，她都不知道用什麼詞語，向遇害學生家長表達他們有多難過，生命失去不能替代，她希望有更多的同行到來支援學生與家長。

另一位教師就表示，入行16年，從未見過這樣嚴重的事故在校園發生，當局宣布全國下半旗三日。

塞爾維亞總統武契奇向遇難者的家人致哀，並透露行兇的學生目前已經送入精神病院的特別病房接受觀察，由於槍手只有13歲，當局會在法律上追究他父親的責任。

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