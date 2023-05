【KTSF】

南灣聖荷西市一名男子涉嫌在4月中駕駛期間,與另一名司機發生爭執,向對方展示槍械,警方追查後將其拘捕,並在其家中起出大量槍械。

事發於4月13日早上約9時半,警方接獲舉報,指有人在Quimby路與Remington Way的交界處揮舞槍械,警方調查後,斷定事件起因是疑犯與另一名司機在駕駛時發生爭執,並查出疑犯是名叫Michael Myers的71歲男子。

至4月28日,警方發現疑犯的下落,並順利將他拘捕,搜後在其位於聖荷西的家中起出大量槍械,包括21支半自動步槍;16枝手槍,其中兩枝是幽靈槍;兩枝霰彈槍;一枝半自動衝鋒槍;以及一萬發子彈。

疑犯目前扣留在Santa Clara縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。