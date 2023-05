【KTSF】

由於與校區未能就新合約達成共識,東灣奧克蘭(屋崙)教師工會宣佈,近3千名教師將從5月4號開始罷工。

教師要求校區加薪23%,縮小班級規模,並且為學生提供更多的輔導員和心理健康服務。

奧克蘭校區提出加薪13至22%和一筆過的獎金。

校區領導層對在週四之前可以就新的勞資合約達成協議,保持樂觀。

