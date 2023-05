【全國新聞】肯塔基州麥勞店有分店被指僱用10歲小童

【KTSF】

連鎖快餐店麥當勞表示,知道有小至10歲的兒童在肯塔基州的分店工作,為此深感不安。

勞工部調查三家分別在肯塔基州、印第安納州及馬利蘭州營運62間麥當勞連鎖店的特許公司,找出他們一共僱用了305名兒童,而且超出法定工作時間,及參與那些不准年輕員工做的工序。

調查報告又指,在Louisville的麥當勞,更僱用了兩名只有十歲的兒童,有時候更要他們工作至凌晨兩點,他們也沒有收到薪金。

三間特許營運的公司Bauer Food、Archways Richwood、Bell Restaurant Group I一共被罰款21萬2000元。

麥當勞就發聲明指,僱用童工與他們品牌的高度期望有所衝突。

