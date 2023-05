【有線新聞】

美國紐約有民眾示威,不滿一名非裔男子在地鐵被其他乘客制服期間遭鎖喉致死。

民眾聚集案發地鐵站,高呼為30歲死者尼利爭取公義的口號,再上街遊行。

當地周一下午,尼利在曼哈頓區地鐵車廂內行為異常,向乘客大喊沒有食物,不介意入獄甚至死亡,一名白人男子當場制服尼利,對他箍頸近3分鐘,另有兩人按住尼利雙手和肩膊,尼利之後失去意識、送院後死亡。

箍頸男子是前海軍陸戰隊員,被拘留問話後獲釋、未被起訴。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。