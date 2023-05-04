【財經新聞】聯儲局再加息4分之1厘 16年來利率首次推高至5厘以上

May 4, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定再加息4分之1厘（0.25%），是16年來首次將利率推高至5厘以上。

聯儲局開完兩天議息會議之後，決策組官員週三一致決定再加息4分之1厘（0.25%），今次是去年3月以來第十次加息，期間有四次是連續加息0.75厘，令到聯邦短期基金利率現時已經加到5厘至5.25厘，是16年來首次將利率推高至5厘以上，也是自80年代以來最激進的加息速度。

聯儲局表示，將來利率的走向將會取決於先前加息對經濟的衝擊，以及金融市場的發展。

主席包維爾在會後的記者會上，對於將來貨幣政策的決定仍舊保持彈性處理，他透露在週三的會議上，對於停止加息的問題並沒有作出任何決定。

有記者問，有沒有機會減息，包維爾就說，聯儲局認為，通脹並沒有快速回落，可能需要一段時間，因此在這個情況下減息並不適當，不過他指出，在決策組成員之間的想法，大家似乎認為更加接近結束加息的週期。

聯儲局官員認為，當前的通脹仍然高企，因此仍會密切關注通脹的風險。

數據顯示，雖然通脹連續9個月降溫，但消費物價指數（CPI）3月份仍然徘徊在5%，核心CPI指數也保持在5.6%，即是說，與聯儲局控制通脹在2%的目標仍有一段距離。

包維爾說：「我與同事都明白，高通脹帶來的困難，我們仍致力將通脹降回2%目標，維持價格穩定是聯儲局責任，價格不穩定，經濟不能有效運作，尤其是不能達致強勁勞工市場。」

此外，對於第一共和銀行（First Republic）被聯邦監管當局接管，然後出售給摩根大通銀行的事，包維爾表示，自3月初以來，銀行業的情況已經廣泛得到改善，他強調，美國的銀行系統仍然良好和有韌力。

週三宣布加息的消息之後，華爾街股市的走勢反覆偏軟，主要指數全面走跌。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*