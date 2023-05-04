【財經新聞】聯儲局再加息4分之1厘 16年來利率首次推高至5厘以上

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定再加息4分之1厘（0.25%），是16年來首次將利率推高至5厘以上。

聯儲局開完兩天議息會議之後，決策組官員週三一致決定再加息4分之1厘（0.25%），今次是去年3月以來第十次加息，期間有四次是連續加息0.75厘，令到聯邦短期基金利率現時已經加到5厘至5.25厘，是16年來首次將利率推高至5厘以上，也是自80年代以來最激進的加息速度。

聯儲局表示，將來利率的走向將會取決於先前加息對經濟的衝擊，以及金融市場的發展。

主席包維爾在會後的記者會上，對於將來貨幣政策的決定仍舊保持彈性處理，他透露在週三的會議上，對於停止加息的問題並沒有作出任何決定。

有記者問，有沒有機會減息，包維爾就說，聯儲局認為，通脹並沒有快速回落，可能需要一段時間，因此在這個情況下減息並不適當，不過他指出，在決策組成員之間的想法，大家似乎認為更加接近結束加息的週期。

聯儲局官員認為，當前的通脹仍然高企，因此仍會密切關注通脹的風險。

數據顯示，雖然通脹連續9個月降溫，但消費物價指數（CPI）3月份仍然徘徊在5%，核心CPI指數也保持在5.6%，即是說，與聯儲局控制通脹在2%的目標仍有一段距離。

包維爾說：「我與同事都明白，高通脹帶來的困難，我們仍致力將通脹降回2%目標，維持價格穩定是聯儲局責任，價格不穩定，經濟不能有效運作，尤其是不能達致強勁勞工市場。」

此外，對於第一共和銀行（First Republic）被聯邦監管當局接管，然後出售給摩根大通銀行的事，包維爾表示，自3月初以來，銀行業的情況已經廣泛得到改善，他強調，美國的銀行系統仍然良好和有韌力。

週三宣布加息的消息之後，華爾街股市的走勢反覆偏軟，主要指數全面走跌。

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