【財經新聞】聯儲局再加息4分之1厘 16年來利率首次推高至5厘以上

聯儲局週三決定再加息4分之1厘(0.25%),是16年來首次將利率推高至5厘以上。

聯儲局開完兩天議息會議之後,決策組官員週三一致決定再加息4分之1厘(0.25%),今次是去年3月以來第十次加息,期間有四次是連續加息0.75厘,令到聯邦短期基金利率現時已經加到5厘至5.25厘,是16年來首次將利率推高至5厘以上,也是自80年代以來最激進的加息速度。

聯儲局表示,將來利率的走向將會取決於先前加息對經濟的衝擊,以及金融市場的發展。

主席包維爾在會後的記者會上,對於將來貨幣政策的決定仍舊保持彈性處理,他透露在週三的會議上,對於停止加息的問題並沒有作出任何決定。

有記者問,有沒有機會減息,包維爾就說,聯儲局認為,通脹並沒有快速回落,可能需要一段時間,因此在這個情況下減息並不適當,不過他指出,在決策組成員之間的想法,大家似乎認為更加接近結束加息的週期。

聯儲局官員認為,當前的通脹仍然高企,因此仍會密切關注通脹的風險。

數據顯示,雖然通脹連續9個月降溫,但消費物價指數(CPI)3月份仍然徘徊在5%,核心CPI指數也保持在5.6%,即是說,與聯儲局控制通脹在2%的目標仍有一段距離。

包維爾說:「我與同事都明白,高通脹帶來的困難,我們仍致力將通脹降回2%目標,維持價格穩定是聯儲局責任,價格不穩定,經濟不能有效運作,尤其是不能達致強勁勞工市場。」

此外,對於第一共和銀行(First Republic)被聯邦監管當局接管,然後出售給摩根大通銀行的事,包維爾表示,自3月初以來,銀行業的情況已經廣泛得到改善,他強調,美國的銀行系統仍然良好和有韌力。

週三宣布加息的消息之後,華爾街股市的走勢反覆偏軟,主要指數全面走跌。

