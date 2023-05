【KTSF 朱慧琪報導】

Google推出無密碼登入系統Passkeys,讓用戶可以用手機代替輸入密碼登入。

Google推出無密碼登入系統Passkeys,用戶可以在應用程式和網站上,用手機代替輸入密碼登入,從Gmail電郵到雲端儲存都可以用到。

Google表示,Passkeys是更簡單和更安全的替代品,以及可抵禦網絡釣魚等網絡攻擊。

Google表示,用戶可以像解鎖手機一樣,用指紋、面部掃描或屏幕鎖定PIN密碼,登入他們各種賬戶,Google並會繼續使用密碼和雙重身份驗證,作為登入帳戶的選項。

