【全國新聞】聯邦貿易委員會警告求職者提防招聘相關的詐騙案（視頻）

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正在找工作的觀眾朋友要注意了，聯邦貿易委員會（FTC）警告要提防招聘相關的詐騙案，如果僱主開出的條件優渥得太不真實，可能要留意是否是詐騙。

FTC發布新的警告，要民眾提防找工作相關的招聘詐騙，去年FTC收到這類詐騙的投訴，金額高達3億6千7百萬，比起2021年的數據躍升超過七成，平均每名受害人的損失為兩千美元。

FTC建議求職者一定要查看申請工作的公司，查證是否有這個工作的公告，如果只是在網上溝通，沒有見過面也要當心，尤其是對方主動找上你應聘。

另外要特別警覺的，就是對方先寄支票給你購買辦公用品，並要求你填寫W4表格，提供詳細個人資料，還有先寄支票給你，再要求你先返還用剩的錢等等，都要拒絕，因為這些支票很大機會會跳票，不但要負擔罰款，還可以將個資外流。

要警惕一些號稱替企業公司獵頭的人士，建議你上某個網站幫你修改履歷表，屆時你的個人資料全都會落入詐騙份子手裡。

最後要求你先付款的工作，也都要當心是否為騙局，想知道更多資訊，可以上FTC網站，http://FTC.GOV/JOBSCAMS。

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