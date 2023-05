【全國新聞】聯邦貿易委員會警告求職者提防招聘相關的詐騙案（視頻）

【KTSF】

正在找工作的觀眾朋友要注意了,聯邦貿易委員會(FTC)警告要提防招聘相關的詐騙案,如果僱主開出的條件優渥得太不真實,可能要留意是否是詐騙。

FTC發布新的警告,要民眾提防找工作相關的招聘詐騙,去年FTC收到這類詐騙的投訴,金額高達3億6千7百萬,比起2021年的數據躍升超過七成,平均每名受害人的損失為兩千美元。

FTC建議求職者一定要查看申請工作的公司,查證是否有這個工作的公告,如果只是在網上溝通,沒有見過面也要當心,尤其是對方主動找上你應聘。

另外要特別警覺的,就是對方先寄支票給你購買辦公用品,並要求你填寫W4表格,提供詳細個人資料,還有先寄支票給你,再要求你先返還用剩的錢等等,都要拒絕,因為這些支票很大機會會跳票,不但要負擔罰款,還可以將個資外流。

要警惕一些號稱替企業公司獵頭的人士,建議你上某個網站幫你修改履歷表,屆時你的個人資料全都會落入詐騙份子手裡。

最後要求你先付款的工作,也都要當心是否為騙局,想知道更多資訊,可以上FTC網站,http://FTC.GOV/JOBSCAMS。

