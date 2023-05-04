【灣區新聞】Fremont加油站發生盜竊案 未成年小偷用歧視言語辱罵華裔老闆（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Fremont上週五一間加油站的商店，有未成年人士疑似偷東西，被華裔老闆發現並勸說，該未成年人士卻使用歧視性言語，並出手打人。

事發地點是Fremont市Grimmer Blvd 41700路段一間加油站附設便利商店，4月28日早上約9點半，華裔管理人在顧店時，一群看似高中生的未成年人士，由一名成年人帶到店裡消費，這時華裔老闆指看到有人偷東西。

老闆說：「在這個時候，我們發現有小偷，拿了物件就離開了店。」

這名不希望露面的加油站及便利商店的管理人，在灣區居住及工作多年，他表示，看到小偷離開店後，便追到外面與他獨自對質。

老闆說：「我們就阻止他離開，勸說他付錢或者把物件還給我們，但是對方不但沒有還給我們，反而在語言上用一個毀滅性的侮辱性的用詞，更用了一些對於我們華人種族一些藐視的語言，然後出現了一些互扯的動作，然後我就不幸的在身體上受了傷害。」

這位老闆臉部傷勢時隔幾天後，週三採訪期間仍看得出明顯瘀青。

而這個對質引發的暴力事件，是由帶領這群青年的成年人阻止之下才停止，並將所有人帶離，這位老闆當時並沒有報警，但事後警方到場向他錄口供。

據這位老闆事後了解，當時的未成年團體是一所附近高中的學生，由一名牧師志工帶到店裡，並在回到學校後，有另一名老師得知報案。

這名老闆曾試圖到該高中與校方溝通，但被現場的警察阻止，之後他又聯繫Fremont聯合校區，但也沒有獲得任何下文。

老闆說：「我覺得學校應該正視這一方面的事情，特別是我們亞裔，Fremont是比較多元化的一個城市，再加上我們的市長也是一個華人，所以在這方面，我們更要注重，怎麼樣保護我們華人的權益。」

他表示，仍在等待警察、學校及校區委員會的回覆，案件雖然與未成年人士有關，他認為不論年齡，侮辱他人的種族是不對的，校方及教育者應該也要負起責任，還給受害人一個公道。

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