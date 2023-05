【灣區新聞】Fremont加油站發生盜竊案 未成年小偷用歧視言語辱罵華裔老闆（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Fremont上週五一間加油站的商店,有未成年人士疑似偷東西,被華裔老闆發現並勸說,該未成年人士卻使用歧視性言語,並出手打人。

事發地點是Fremont市Grimmer Blvd 41700路段一間加油站附設便利商店,4月28日早上約9點半,華裔管理人在顧店時,一群看似高中生的未成年人士,由一名成年人帶到店裡消費,這時華裔老闆指看到有人偷東西。

老闆說:「在這個時候,我們發現有小偷,拿了物件就離開了店。」

這名不希望露面的加油站及便利商店的管理人,在灣區居住及工作多年,他表示,看到小偷離開店後,便追到外面與他獨自對質。

老闆說:「我們就阻止他離開,勸說他付錢或者把物件還給我們,但是對方不但沒有還給我們,反而在語言上用一個毀滅性的侮辱性的用詞,更用了一些對於我們華人種族一些藐視的語言,然後出現了一些互扯的動作,然後我就不幸的在身體上受了傷害。」

這位老闆臉部傷勢時隔幾天後,週三採訪期間仍看得出明顯瘀青。

而這個對質引發的暴力事件,是由帶領這群青年的成年人阻止之下才停止,並將所有人帶離,這位老闆當時並沒有報警,但事後警方到場向他錄口供。

據這位老闆事後了解,當時的未成年團體是一所附近高中的學生,由一名牧師志工帶到店裡,並在回到學校後,有另一名老師得知報案。

這名老闆曾試圖到該高中與校方溝通,但被現場的警察阻止,之後他又聯繫Fremont聯合校區,但也沒有獲得任何下文。

老闆說:「我覺得學校應該正視這一方面的事情,特別是我們亞裔,Fremont是比較多元化的一個城市,再加上我們的市長也是一個華人,所以在這方面,我們更要注重,怎麼樣保護我們華人的權益。」

他表示,仍在等待警察、學校及校區委員會的回覆,案件雖然與未成年人士有關,他認為不論年齡,侮辱他人的種族是不對的,校方及教育者應該也要負起責任,還給受害人一個公道。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。